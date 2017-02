Reabilitação do PEB adjudicada à ABB

O executivo municipal de Braga ratifica segunda-feira, em reunião, a adjudicação da empreitada de reabilitação do Parque de Exposições (PEB) à empresa ABB, SA pelo valor de 7.949.898,11 euros. O prazo de execução da obra é de 255 dias.

A decisão vai de encontro ao conteúdo do relatório preliminar de análise e avaliação das propostas que o executivo municipal ratificou na reunião de 9 de Janeiro.

A empresa Alexandre Barbosa Borges, SA (ABB) era a concorrente com melhor avaliação final ao obter uma classificação de 66,72 %.

Recorde-se que o objectivo do município é avançar com a empreitada já em Abril, após a realização da 50.ª edição da AGRO, o último certame a decorrer no equipamento municipal antes do início dos trabalhos.

Várias empresas demonstraram-se interessadas na obra de reabilitação do PEB, mas só 11 formalizaram proposta e foram admitidas a concurso, de acordo com o Código dos Contratos Públicos. Das 11 com proposta formalizada, seis foram excluídas, restando as cinco que cumpriam o critério de adjudicação.

O júri avaliou os factores e subfactores que concorrem para o critério de adjudicação, e que passaram pelo preço, prazo, programa de trabalhos e metodologia.

Na reunião de câmara de segunda-feira, o executivo municipal deve ainda aprovar, entre outros pontos, a concessão de um apoio financeiro de 500 euros à IPSS AREA — Associação de Recolha de Excedentes Alimentares, verba que se destina a custear metade do valor da renda mensal do seu armazém. Esta associação é a representante, em Braga, do Banco Alimentar Contra a Fome.

Para a U.DREAM vai ser também aprovado um subsídio de 3000 euros, destinado a apoiar crianças em estado de saúde ténue.

A U.DREAM é uma organização que acompanha e concretiza sonhos a crianças em estado de saúde débil e que, tendo sido fundada no Porto, está, neste momento em expansão, com vista a integrar as cidades de Braga, Aveiro, Coimbra e Lisboa.



