Casa sem telhado deixa família desalojada

Os bombeiros de Braga receberam, durante a madrugada de ontem, dezenas de pedidos de ajuda devido ao mau tempo, praticamente todos referentes a quedas de árvores. A situação mais grave aconteceu em Palmeira com nove pessoas desalojadas, depois da casa em que habitavam ter ficado sem telhado. O Serviço Municipal de Protecção Civil esteve no terreno, pelo menos até às 3 horas, hora anunciada para o fim do aviso laranja.

Vítor Azevedo, chefe do Serviço Municipal de Protecção Civil, referiu que “houve a necessidade de realojar um agregado familiar”. São três menores e seis adultos, entre estes um homem de 79 anos, que vão ficar alojados provisoriamente em casa de um familiar. “A família conseguiu ficar em casa de um irmão emigrante”, informou aquele responsável, adiantando que, entretanto, a família recebeu comida e a roupa, que ficou molhada, foi devidamente tratada.

Durante a tarde de ontem, continuou aquele responsável, “houve uma acalmia” e, aproveitou-se para resolver as situações que ainda estavam pendentes.

Só os Bombeiros Sapadores de Braga tinham, ao início da manhã de ontem, ainda 20 situações em lista de espera para resolver, acrescentando aqui as oito saídas durante a madrugada.

/> Já no caso dos Bombeiros Voluntários de Braga, ao início da manhã, todas as situações de quedas de árvores nas vias públicas estavam já resolvidas.

O túnel do Melia também inundou, tendo ‘apanhado’ duas viaturas no lençol de água. De destacar, na estrada entre o Bom Jesus e a Falperra foram inúmeras as árvores caídas, bem como os postes de electricidade danificados. Também no recinto da Escola Secundária D. Maria II, as árvores caíram para o lado da estrada.

Mas foram inúmeras as situações pelo concelho. Destaque para a queda de árvore na zona da Quinta da Capela que obrigou a PSP a cortar o trânsito.

Também na freguesia de Cabreiros, uma árvore contígua ao recinto do jardim-de-infância local caiu para a estrada, deixando a estrada cortada.

Já na freguesia de Vilaça, um pinheiro de grande porte caiu, não provocando danos “por sorte”. José Gomes, que mora mesmo ao lado do terreno onde estava o pinheiro, já tinha “alertado todas as entidades para o perigo que ali estava”, contou aquele morador. “A árvore já estava inclinada para a minha casa e foi uma sorte o vento a ter levado para o outro lado”, confidenciou José Gomes, que não ganhou para “o susto”.



