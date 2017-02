Grupo Folclórico de Mire de Tibães assinala 35.º aniversário

O Grupo Folclórico de Mire de Tibães assinalou esta semana o 35.º aniversário com a celebração de uma Eucaristia na qual foi abençoado o estandarte do grupo. Lídia Dias, vereadora da Cultura, e o executivo da Junta de Freguesia de Mire de Tibães marcaram presença na atividade e parabenizaram a coletividade pelo trabalho desenvolvido.



A celebração decorreu na igreja do Mosteiro de São Martinho de Tibães, com dezenas de pessoas a participar na comemoração. Rogério Mendes, vice-presidente do Grupo Folclórico, fala num “momento especial”.



“Este dia serve para assinalarmos o 35.º aniversário e como tivemos também um novo estandarte, juntámos o útil ao agradável com a celebração de uma missa em comemoração para abençoar a bandeira. Esta data acarreta alguma responsabilidade, perante o público que temos e quem nos ajuda. Temos de preservar as nossas raízes e as nossas culturas”, disse.



Sobre a vivência com a freguesia, Rogério explica que o grupo tem tido “o carinho da população e o apoio da Junta de Freguesia, que para além de apoiar as nossas iniciativas tem-se batido pelos interesses do grupo, nomeadamente na questão da nossa sede/m useu que está há muitos anos por fazer”, disse.



Lídia Dias sublinhou o “enorme gosto” que teve em participar na bênção da bandeira que vai acompanhar o Grupo Folclórico de Mire de Tibães.



“Foi com enorme gosto que tive o prazer de participar na missa. Foi assinalado também o 35.º aniversário do grupo, um momento bonito de comunhão de todos os elementos e de toda a comunidade de Mire de Tibães. Percebemos que o grupo tem inúmeras raízes ligadas à sua comunidade. O trabalho que o grupo tem feito é muito interessante e válido e foi com enorme gosto que a Câmara Municipal participou na iniciativa”, disse.



O executivo da autarquia local juntou-se também às comemorações, dando os parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo grupo, nomeadamente na preservação dos costumes e da cultura de Mire de Tibães.



“Temos vindo a apoiar o Grupo Folclórico desde a primeira hora, reconhecendo a sua importância para a divulgação e preservação do património cultural de Mire de Tibães. Este é um momento importante para eles e também para a freguesia”, disse José Magalhães, presidente da Junta de Freguesia de Mire de Tibães.



