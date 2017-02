Famalicão cria primeiro Laboratório de Rios no país

É nas margens dos rios Pelhe, Este e Ave, em Vila Nova de Famalicão, que está a nascer o primeiro Laboratório de Rios, em Portugal.



O LabRios+, como é apelidado, insere-se no âmbito do projeto “Os Nossos Rios”, lançado pela autarquia em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, em maio do ano passado, e que tem como principal objetivo a requalificação e reabilitação dos rios e das margens ribeirinhas, envolvendo a população em ações de sensibilização e educação para a limpeza, preservação e manutenção dos espaços.



Assim, este laboratório natural que irá abranger os territórios de Calendário, Pedome e Louro, será um espaço demonstrativo (Showroom) das melhores práticas de intervenção de rios permitindo realizar investigação, formação e envolvimento de técnicos e proprietários à escala municipal e com impacto regional. Neste sentido, o LabRios+ terá representadas as principais técnicas de engenharia natural e de promoção de corredores ecológicos dando comprimento aos requisitos da Diretiva Quadro da água e Lei da Água.



Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “a criação do Laboratório de Rios é um importante passo na promoção da educação ambiental e no envolvimento da população na valorização deste património natural que a todos nós pertence”.



Nos locais demonstrativos deste laboratório inovador será possível observar, por exe mplo, um espaço natural com a ilustração de uma vasta gama de métodos de valorização e reabilitação de meios ribeirinhos que podem promover o valor económico, ecológico, ambiental e social ao município, promovendo paralelamente informação/formação e sensibilização da população e técnicos locais. Aqui serão desenvolvidas diversas atividades como workshops, palestras e formações para proprietários ribeirinhos. Será também possível observar o habitat de espécies emblemáticas como a lontra (Lutra lutra), libélula comum (Sympetrum striolatum) e guarda-rios (Alcedo atthis); para além da biodiversidade dos sistemas fluviais e as melhorias da qualidade ecológica do meio hídrica. Será também incentivado o envolvimento e a participação pública com a promoção de comportamentos positivos e integrantes face aos valores da conservação da natureza e da biodiversidade.



Os trabalhos serão desenvolvidos com a coordenação de Pedro Teiga, mentor do projeto e especialista em reabilitação de rios e por pessoal técnico qualificado do município. A evolução do LabRios+ será acompanhada, monitorizada e avaliada por indicadores ecológicos, económicos e sociais, de forma a registar o sucesso das intervenções exemplares em reabilitação fluvial. Os rios cuidados e com boa qualidade permitem criar valor, aumentar os benefícios para a população e concretizar a sustentabilidade local.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

