Autarquia da Póvoa atribui bolsas de estudo a 122 alunos

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso entregou, na manhã, de ontem, as bolsas de estudo a 122 alunos do concelho, do ensino superior e secundário, num investimento de 80 mil euros.

As bolsas de estudo foram instituídas, em 2005, pelo executivo de Manuel Baptista. No ano passado, foram 120 os alunos apoiados financeiramente pela autarquia da Póvoa de Lanhoso.

Dos 94 alunos do ensino superior, 57 frequentam estabelecimentos de ensino no distrito de Braga e 37 encontram-se a estudar noutros distritos. No que diz respeito ao ensino secundário, foram 28 apoiados pela bolsa de estudo. Ano após ano, o executivo de Manuel Baptista tem reforçado as verbas canalizadas para as bolsas de estudo.

A estudar em Lisboa, Jéssica Silva, aluna do 2.º ano do Curso de Direito na Universidade Clássica, considera que esta é uma boa iniciativa da Câmara Municipal.

A estudar longe de casa, a verba irá permitir que se desloque a casa com mais regularidade, apoiando também os custos com a alimentação.

Sílvia Carneiro, mãe da Alexandra, aluna do 2.º ano do curso de Fisioterapia do ISAVE, em Amares, aponta que este é “um apoio importante, ajudando nas despesas”.

Nas palavras do presidente Manuel Baptista, “o município da Póvoa de Lanhoso, como vem sendo hábito, continua a investir na formação dos jovens do concelho”.

O autarca da Póvoa de Lanhoso destacou o forte investimento na educação, apontando que neste mês decorre a abertura do concurso para a requalificação da Escola EB 2,3 Professor Gonçalo.

“Temos condições desde a pré-primária até ao secundário que nos orgulha a todos”, destacou ainda Manuel Baptista.



