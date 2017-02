Monção com a maior descida de desemprego no último ano

O concelho de Monção registou, entre Dezembro de 2015 e Dezembro de 2016, uma descida de 29,88% na taxa de desemprego, equivalente a menos 188 desempregados.

Os dados, publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, colocam o concelho como o melhor, em termos de reeducação precentual, entre os 24 municípios do Minho.

Estes valores, segundo a autarquia local, reflectem a opção fiscal e a estratégia de desenvolvimento do actual executivo municipal mas também a vontade e a capacidade dos empresários nacionais e locais que, nos últimos tempos, tem investido no neste território.

Augusto de Oliveira Domingues, autarca de Monção, denota satisfação pelos resultados obtidos e persistência em trilhar o mesmo caminho: “Perto de duzentas pessoas que, em finais de 2015 estavam no desemprego, encontram-se agora numa situação melhor. É positivo mas não chega. Faltam os restantes. É por eles que prometemos continuar a trabalhar com a mesma firmeza e determinação”, diz o autarca, lembrando ainda a importância do tecido empresarial na concretização deste resultado: “tem havido um forte investimento privado no nosso concelho. Fruto da atractivid ade que oferecemos em termos de fiscalidade mas também da sua vontade em investirem na nossa terra. Um agradecimento a todos com destaque para os empreendedores monçanenses”, continua Augusto de Oliveira Domingues.

A criação de emprego e fixação de pessoas na sua terra é o grande objectivo do actual executivo. Nesse sentido, a autarquia tem encetado diversas acções em distintas direcções, evidenciando argumentos e medidas atractivas junto dos empresários.

Estas relacionam-se com taxas, tarifas e licenças a preços reduzidos, a ausência de derrama (Monção não tem imposto sobre o lucro tributável das empresas) e as condições criadas no Pólo Empresarial da Lagoa com acessos funcionais, lotes infraestruturados a valores favoráveis e instalação de rede de fibra óptica.

Outra razão de atractividade prende-se com a proximidade à Galiza. A cidade de Vigo, servida por aeroporto e porto de mar, está à distância de trinta quilómetros. Referência ainda para a criação do Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, Empreendedorismo e Captação de Emprego, ajudando os cidadãos a obter emprego e esclarecendo os empresários sobre as vantagens de investirem em Monção.



