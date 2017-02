Fundação Gil Eannes lança conjunto de obras literarias sobre a pesca do bacalhau

A Fundação Gil Eannes deu início, esta semana, ao lançamento de um conjunto de obras literárias que visam dar a conhecer a arte da pesca do bacalhau na Terra Nova e Gronelândia.

A primeira obra, denominada ‘João Álvarez Fagundes - Um homem dos Descobrimentos, da autoria de Senos da Fonseca, apresentada na passada terça-feira, assinalou o regresso do navio - hospital a Viana do Castelo e a abertura ao público em 1998.

“Nós vamos publicar, com uma certa regularidade. No mínimo iremos publicar, este ano, dois livros. O primeiro é sobre a vida e obras de João Álvares Fagundes, o navegador que tem uma estátua num jardim de Viana do Castelo. Com este livro, pretendemos mostrar que foi o descobridor dos bancos da Terra Nova e que fundou lá a primeira colónia de pescadores, t odos de Viana”, explicou Lomba da Costa.

O administrador da Fundação Gil Eannes frisou que o objectivo “é trazer à memória a história da pesca do bacalhau e preservar os bens imateriais”.

O segundo livro vai ser aconpanhado de uma exposição fotográfica com a finalidade de retratar a vida dos pescadores de bacalhau à linha. “Vamos mostrar o que era a jornada de trabalho que começava às 04.00 horas e que ia até se deitarem, por volta da meia-noite. Ou seja, 20 horas de trabalho seguido, na melhor das hipóteses”, revelou Lomba da Costa.

A exposição vai estar inicialmente no navio Gil Eannes, mas é intenção da Fundação Gil Eannes levá-la até junto das escolas do concelho e do distrito de Viana do Castelo, e ás várias comunidades piscatórias do país.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas