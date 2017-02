Battaglia de volta ao ‘onze’ para ajudar os guerreiros a renascer

Vencer amanhã o Estoril-Praia, na 20.ª jornada da I Liga, é sem dúvida o melhor remédio para a equipa dos Guerreiros do Minho sarar as feridas da ‘semana negra’ passada, onde averbou duas derrotas seguidas, com o Moreirense, na final da Taça da Liga, e com o Rio Ave, para o campeonato. Desaire em Vila do Conde obrigou o treinador Jorge Simão a voltar a reunir as tropas arsenalistas e adivinha-se, claramente, uma resposta categórica na partida de amanhã, em casa, frente aos estorilistas. Até porque a equipa do SC Braga tem, forçosamente, de iniciar um novo ciclo triunfante, para fazer face aos objectivos propostos de atingir a meta dos 65 pontos no campeonato.

Para a recepção ao Estoril, o treinador do SC Braga já pode contar com o médio argentino Rodrigo Battaglia, jogador novamente com a folha disciplinar limpa, após ter cumprido castigo com os vilacondenses. E o regresso de Battaglia pode, finalmente, propo rcionar a Jorge Simão fazer a dupla do meio campo que tanto furor fez no “seu” Desp.Chaves: Battaglia e Assis.

Já sem Xeka no plantel — uma vez que saiu para os franceses do Lille — e também sem o montenegrino Vukcevic disponível, porque foi expulso na passada quinta-feira, após ter agredido um jogador adversário, o treinador do SC Braga terá de reinventar o meio campo dos Guerreiros, e o recurso a uma dupla que bem conhece pode ser o “motor” ideal para o renascimento da equipa bracarense.

Também já operacional na equipa está o reforço emprestado pelo Valência, o extremo Cartabia, que chegou a estar convocado para Vila do Conde, mas saiu da lista por falta de autorização da Liga de Clubes.

Para ultimar a estratégia para a partida de amanhã, o plantel do SC Braga realiza hoje de manhã o último treino de preparação, e no final Jorge Simão fará a antevisão da partida.



