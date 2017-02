Segurança Social: Exoneração foi “decisão política”

Rui Barreira considera que o seu afastamento da direcção do Centro Distrital de Braga da Segurança foi “uma decisão política”. O vimaranense, militante do CDS-PP, reagiu ontem, pela primeira vez, ao seu afastamento do cargo que ocupava desde 2011.

‘As evidências — os factos e as verdades’ foi o título que Rui Barreira deu à exposição pública que realizou, num hotel de Guimarães, e onde, peça por peça, desmontou a “perseguição” de que terá sido alvo com o objectivo de o afastar de um cargo que ocupava por concurso público e não por nomeação política.

Segundo Rui Barreira a sua exoneração é o desenrolar de um processo que começou quando o ministro Vieira da Silva pediu a sua demissão.

Rui Barreira recordou que foi alvo de dois processos de inquérito interno, considerando que não ficaram provadas as acusações que lhe eram dirigidas.

Um dos inquéritos foi motivado por acusações de um grupo de trabalhadores da Segurança Social de Braga, que nunca deram a cara, mas que o acusavam de “perseguiç ão, assédio e bullying”. Este inquérito, revelou ontem, foi encerrado há seis meses, sem comprovar as acusações.

O segundo inquérito interno surgiu de uma denúncia anónima que levantava suspeitas sobre apoios da Segurança Social concedidos à instituição onde trabalhava a sua esposa.

Ontem, Rui Barreira revelou que a sua exoneração do cargo foi justificada com o argumento de “falta de zelo” e “imparcialidade” na relação entre as suas funções enquanto director e a instituição em que trabalhava a esposa, o Lar de Santa Estefânia. No entanto, referiu, que no resultado do inquérito ficou escrito que a instituição em causa “não recebeu nenhum apoio extraordinário”.

Na saída, Barreira diz que deixou o Centro Distrital de Segurança Social “melhor e mais eficiente”. O vimaranense já voltou à advocacia, actividade que exercia anteriormente.

Uma semana após a sua exoneração soube-se que para o seu lugar foi indicado João Ferreira, actual quadro técnico superior do Centro Distrital de Braga .da

