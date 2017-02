D. Duarte mostrou Sé de Braga a casas reais estrangeiras

O duque de Bragança, D. Duarte Pio, visitou ontem a Sé de Braga, fazendo-se acompanhar de representantes da Casa Real do Ruanda, Casa Real do Havai e Casa Real do Egipto, nomeadamente Sua Majestade o Rei Yuhi VI do Ruanda, a Princesa Owana Salazar, Chefe da Casa Real do Havai, e o Príncipe Osman Rifat Hibrahim da Casa Real Egípcia.

A visita inseriu-se na programação do Jantar de Reis que ontem decorreu em Guimarães e serviu para dar a conhecer um dos ex-líbris da cidade de Braga. “Uma parte dos nossos convidados nunca esteve cá e estavam com interesse em conhecer a Sé de Braga”, justificou D. Duarte Pio.

O duque de Bragança lembrou ainda que a Sé de Braga tem um significado especial para a família real portuguesa. “O meu filho mais velho, Afonso, foi baptizado aqui e foi uma cerimónia lindíssima, muito participada pela popul ação.É um local que me marca muito pela história e pela beleza do espaço envolvente”, disse D. Duarte de Bragança.

O presidente da Comissão Organizadora, Manuel Benninger, revelou que o Jantar de Reis, que ja vai na oitava edição, teve como finalidade ajudar os ‘Meninos de Bissauzinho’, na Guiné-Bissau. “É uma localidade perto da capital, Bissau, que nos merece toda a consideração, e por isso todo este esforço de sermos solidários enquanto portugueses a monárquicos”, referiu Manuel Benninguer.

Todos os donativos extraordinários no valor mínimo de 100 euros recebidos para esta causa humanitária, tiveram um reconhecimento especial com a concessão de um Diploma e uma Medalha de Benfeitor. O Jantar de Reis decorreu no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães contou com a presença de centenas de participantes.



