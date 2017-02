Portugueses e galegos reforçam laços institucionais e históricos

Reforçar laços institucionais e históricos, lembrando que há mais motivos que unem portugueses e galegos do que os que separam. Foi com este propósito que o Centro de Estudos Galegos da UMinho promoveu, na tarde de ontem, no Mosteiro de Tibães, a quinta edição do Dia da Galiza.

Palestras, jogos, concertos, oficinas de cerâmica e gastronomia foram algumas das iniciativas que integraram o programa do evento que trouxe a Braga alguns autarcas da Galiza, como Marcos Besada, presidente da câmara Municipal de Salceda de Caselas,

O alcaide desta cidade vizinha de O Porriño e Monção referiu que, nos últimos anos, portugueses e galegos encetaram um esforço para recuperar os laços históricos que os unem e que são transversais a várias áreas, desde a economia, à política ou à gastronomia. “Penso que é isso que estamos também a fazer com esta iniciativa”, referiu Marco Besada, que se fez acompanhar pela vereadora da Cultura e da Educação, Teresa Pérez.

O alcaide de Salceda de Caselas enfatizou as relações que aquela autarquia galega tem mantido desde há vários anos com os municípios do norte de Portugal, especialmente com Penafiel com quem tem estreitado relações nos últimos anos.

Em representação da autarquia bracarense, Firmino Marques ressalvou a necessidade de reforçar este tipo de iniciativas como forma de incrementar o intercâmbio entre o norte de Portugal e a Galiza. “Temos uma identidade muito próxima. Diria que vivemos numa casa comum, em que uns estão de um lado da casa e outros do outro. O que nos separa é mesmo a pronúncia”, diz o vice-presidente da câmara de Braga, considerando que estão reunidas as condições para se desenvolverem, quer a nível cultural, quer a nível económico, as relações entre as duas regiões. Esse trabalho deve ser feito, segundo o autarca, com as intervenções das comunidades e das instituições que as representam.

Firmino Marques aponta o trabalho que o Centro de Estudos Galegos da UMinho tem feito neste âmbito, assim como o Município de Braga que “tem alargado muito o âmbito das relações não só, mas de forma particular com Espanha”. O autarca apontou como exemplo a Semana Santa de Braga que tem sido, nos últimos anos, amplamente promovida na Galiza, dado o interesse que os galegos sempre manifestaram por este evento religioso. O mesmo se pode dizer, ainda de acordo com Firmino Marques, com a promoção de Santiago de Compostela. “São estes exemplos que nos devem aproximar ainda mais”, remata o autarca.

O coordenador do Centro de Estudos Galegos referiu que esta edição do Dia da Galiza “é mais especial do que as outras” já que se insere no âmbito do 20.º aniversário que o centro da UMinho está a comemorar.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas