Livro ‘Cinco Lágrimas por Alepo’ leva mensagem de esperança

‘Cinco Lágrimas por Alepo’ é o título do livro que ontem foi apresentado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

A publicação, revelou António Gaspar Cunha, um dos autores do livro, tem como finalidade levar uma mensagem de esperança a todos os locais do mundo onde existem guerras.

“ Lágrimas de Alepo foi uma oportunidade, Naquele momento estavam as surgir as notícias sobre Alepo, É uma mensagem de esperança que queremos transmitir. Podemos substituir a palavra Alepo por África, por outra região onde haja guerra, refugiados e principalmente crianças a sofrer”, disse António Gaspar Cunha.

Conceição Lima, outra das mentoras do projecto, acrescentou que o livro nasceu de uma frase lida num jornal nacional. “Li a frase “em Alepo contam-se os dias para a morte” e pula no meu mural. As respostas sucederam-se, e algumas delas eram em poesia. Uma dessas reacções foi de António Gaspar Cunha com cinco poemas chamados ‘Cinco Lágrimas por Alepo’. Falei com ele e fizemos este livro”. A publicação conta com poemas de vários autores convidados para o efeito.

A venda de cada livro, com o preço unitário de 10 euros, reverte na totalidade a favor da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

O livro pode ser adquirido através das páginas pessoais dos mentores do projecto na rede social Facebook.

