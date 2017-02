Chuva e vento deixaram rasto de árvores caídas e inundações

Inundações, quedas de árvores e de estruturas e algumas derrocadas foram as consequências da chuva e vento fortes que ontem ainda se fizeram sentir em todo o Minho.

Braga foi um dos concelhos que registou mais ocorrências. Desde que o mau tempo se começou a manifestar, de quinta para sexta-feira, a Divisão Municipal de Protecção Civil contabilizou entre 60 a 70 situações, num balanço feito ontem pelo chefe da Divisão, Vítor Azevedo.

Durante a tarde de ontem, registaram-se duas derrocadas, ambas em edifícios devolutos.

Na Rua de Espanha, parte de uma habitação caiu para a rua fechando a artéria que vai manter-se interdita pelo menos até amanhã, revelou Vítor Azevedo ao 'Correio do Minho'.

A outra derrocada ocorreu na Rua da Boavista, mas o local foi balizado e não constitui perigo, garantiu aquele responsável da Protecção Civil.

Entre várias quedas de árvores, houve duas situações que obrigaram ao corte das respectivas vias, em Gondizalves e em Adaúfe, para diminuir o risco e para facilitar os trabalhos de remoção.

Nalguns locais, e por precaução, foram retiradas chapas e até placas de indicação de trânsito, para evitar outros perigos, explicou Vítor Azevedo.

O túnel junto ao Hotel Meliã esteve e mantém-se cortado por estar inundado.

O Rio Este mantinha-se no seu leito, tendo-se registado, pelo menos até ao início da noite de ontem, apenas uma galgamento na zona da Grundig.

Em relação aos cursos de água, o responsável da Divisão Municipal de Protecção Civil dava ontem conta que o Rio Cávado estava já no máximo da sua capacidade.

Nos dois últimos dias, só no concelho de Braga, cerca de uma centena de pessoas estiveram no terreno para acorrer às situações geradas pelo mau tempo, envolvendo a Divisão Municipal de Protecção; a Polícia Municipal; o Departamento Municipal de Obras; a Agere; os Bombeiros Sapadores e os Bombeiros Voluntários.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas