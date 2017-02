Mau tempo provoca derrocada de muro no campo do GD Serzedelo

O mau tempo que tem fustigado a região Minho nos últimos dias provocou a derrocada de um muro no recinto desportivo do Grupo Desportivo de Serzedelo. O vento forte e a chuva intensa estão na base da derrocada na bancada topo norte do Parque de Jogos das Oliveiras.

O acesso ao local foi vedado e a direcção do clube já está a tentar resolver o problema, solicitando, para tal, o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, uma vez que junto ao local estão habitações agora em risco de ruir.

“Há pelo menos um ano que o Grupo Desportivo de Serzedelo e os moradores da Travessa da Rua da Portela, em Serzedelo, se queixam das condições de segurança do muro que agora veio a ruir. Os proprietários das casas junto ao local e o próprio Grupo Desportivo de Serzedelo têm reforçado os avisos à junta de freguesia e câmara municipal nos últimos meses, co nforme pedido endereçado à Câmara Municipal de Guimarães, não tendo sido atribuído qualquer subsídio da edilidade vimaranense para a reparação do referido muro”, refere o clube em comunicado publicado nas redes sociais.

“Não se registaram vítimas, mas o pior pode ainda estar para vir pois as casas existentes no local podem correr riscos de derrocada, se as condições climatéricas se mantiverem. Apelamos ao presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que nos ajude o mais rápido possível na resolução deste grande problema”, apela a direcção presidida por Joana Vaz Vieira.

Também no campo de jogos do Grupo Cultural e Desportivo Águias Negras de Tabuadelo o muro de suporte junto ao banco dos suplentes também caiu devido ao temporal. Clube cancelou as actividades desportivas agendadas para este fim-de-semana.

