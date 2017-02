Melgaço investiu 240 mil euros em eficiência energética e garante poupança anual de 76 mil euros

A Câmara Municipal de Melgaço está a desenvolver intervenções na iluminação pública e em edifícios municipais com vista à otimização energética e à salvaguarda do meio ambiente, pretendendo atingir menores consumos energéticos e menores emissões de poluição. Em 2016, estas obras implicaram um investimento superior a 240 mil euros (tendo sindo comparticipadas em 85%). O investimento realizado traduziu-se numa poupança anual estimada em cerca de 76 mil euros.



Foram executadas intervenções na União de Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas do Mouro, na Estrada Municipal de Penso a Cristóval e na zona urbana da Vila, tendo sido colocadas 1539 luminárias.



Para 2017, estão já em curso novas obras. Desta vez o investimento vai rondar os 566 mil euros e é garante de uma poupança na ordem dos 203 mil euros.Estão previstas obras em todas as restantes freguesias do concelho, assim como no edifício dos Paços do Concelho e do Centro Escolar da Vila.



Serão colocadas 4711 luminárias em todo o concelho. Atendendo ao avanço tecnológico na área da iluminação, procuraram-se soluções para melhorar a iluminação existente, não esquecendo a oportunidade de se instalar equipamentos mais eficientes e que permitissem poupar efetivamente energia, por via do melhor desempenho dos equipamentos. Assim, nos próximos meses a iluminação existente vai ser substituída por iluminação com tecnologia LED, tendo em vista a melhoria da iluminação e a poupança de energia, bem como a redução de emissões de CO2.



De referir que estas intervenções garantem o mesmo nível de iluminação, sendo que no que diz respeito à iluminação pública a uniformidade da iluminação mais eficiente permite ainda aumentar os níveis de segurança da população.



