MARB: meia centena de crianças assinalaram o dia mundial de luta contra o cancro

Na passada 4ª feira, dia 1 de fevereiro, realizou-se no Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB) a 16ª sessão, do ano letivo 2016/2017, do PROGRAMA 5 AO DIA, nesta que já é a sua 7.ª edição, a qual contou com a participação de cerca de meia centena de alunos do Quarto Ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico das Escolas EB Frossos e EB Merelim S. Paio que foram acompanhados pelas professoras Vânia Gonçalves e Teresa Teles, respetivamente.



Na semana em que se assinala o DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA O CANCRO, a equipa de nutricionistas do PROGRAMA 5 AO DIA no MARB, constituída pela Dra. Joana Sampaio e Dra. Analisa Neto, sensibilizou as crianças para a importância de uma alimentação saudável e variada, rica e frutas e legumes, como contributo importante para a prevenção do cancro. Recorde-se que, segundo a Liga Portuguesa contra o Cancro, 1/3 das mortes por cancro é atribuída a hábitos alimentares errados e à inatividade física. Alimentos diferentes podem combater o cancro de maneira diferente e, por isso, a alimentação deve ser sempre variada e equilibrada, minimizando o consumo de alimentos que contenham gorduras saturadas, açucares e sal, bem como privilegiando o consumo de hortofrutícolas e leguminosas associado à prática regular de exercício físico.



No seguimento desta temática, foi exibido um poster com a identificação das principais frutas, legumes, cereais integrais e leguminosas que mais diretamente estão relacionadas com a prevenção de cancro, pelas suas características anticancerígenas e de f ortalecimento do sistema imunitário, bem como qual a sua composição nutritiva e benefícios que o seu consumo diário origina, realçando-se assim a importância de uma alimentação equilibrada, em linha com as porções previstas na roda dos alimentos.



A equipa de nutricionistas finalizou a sua intervenção com um último conselho para as crianças, no qual realçaram que o consumo diário de duas sopas de legumes e de três peças de fruta, aliado ao consumo de cereais integrais é fundamental para a prevenção de cancro, já que estão a ingerir alimentos com propriedades protetoras, antioxidantes e anticancerígenas.



Recorde-se que o PROGRAMA 5 AO DIA tem como principal objetivo a promoção do consumo diário de 5 porções de frutas e hortícolas junto de crianças em idade escolar como forma de potenciar estilos de vida e hábitos alimentares saudáveis. Trata-se de um programa desenvolvido em diversos Mercados Abastecedores do país, sendo que na região Norte o programa é desenvolvido no MARB em coordenação com a Associação 5 AO DIA e a Câmara Municipal de Braga. Conta ainda com o apoio da DSRN - Direção de Serviços da Região do Norte, a DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a ARSNorte - Administração Regional de Saúde do Norte, a Universidade do Minho e a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.



Na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro, ocorrerá a 17ª sessão que contará com a participação de 41 crianças das escolas EB Carrascal e EB Padim da Graça.



