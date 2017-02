Esposende: Câmara Municipal garante condições de circulação e segurança frente à Escola Básica de Apúlia

Integrado no Plano de Investimento nas Freguesias, a Câmara Municipal de Esposende vai proceder à requalificação da zona de estacionamento em frente à Escola Básica de Apúlia, cujo investimento rondará os 43 000 euros.



A intervenção prevê a criação de um circuito de ligação automóvel à Avenida da Praia, bem como a beneficiação da rua no troço paralelo.



Na área de estacionamento, os trabalhos passam pela abertura de um novo acesso ao parque, remoção de uma árvore e respetiva caldeira e ampliação do canteiro existente. Quanto à beneficiação do arruamento, a intervenção prevê a correção do pavimento, de forma a melhorar a drenagem de águas pluviais, a execução de um passeio do lado sul da rua até ao cruzamento com a Rua da Ascra, e a const rução de uma passadeira sobrelevada, com associação de lombas redutoras de velocidade. Dando cumprimento à legislação, a passadeira existente será adaptada, facilitando o acesso ao Cemitério Paroquial de Apúlia.



Há muito reivindicada, esta intervenção é da maior importância, uma vez que irá resolver os problemas de circulação automóvel naquela zona e garantir condições de segurança, tanto para automobilistas como para peões.



Aquando das visitas às freguesias, o Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, teve oportunidade de aferir da necessidade da intervenção, tendo-a inscrito, desde logo, no Plano de Investimento que está a ser executado, no montante global de 5 milhões de euros.



