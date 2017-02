Famílias envolvem-se na construção de jogos matemáticos/abstractos

Aliar os dotes de bricolage ao prazer de construir jogos matemáticos. E tudo isto acompanhados pela família e amigos. É com este objectivo que a Associação Cultural Cidade Curiosa, em parceria como AKI de Braga e a Câmara Municipal de Braga, através do Banco Local de Voluntariado, lançou o projecto ‘AKI Curiosos - Assim É fácil Aprender’, cuja sessão inaugural decorreu ontem, nas instalações do AKI.



Alberto Pereira, responsável da Associação Cidade Curiosa, explica que esta iniciativa insere-se num projecto maior - Ser Feliz - que integra também um Clube de Jogos Matemáticos que está já inscrito no campeonato nacional cuja fase final decorre em Março, na cidade de Guimarães.

Para já pais, filhos e outros aficcionados participam nas oficinas de bricolage de construção de jogos matemáticos que decorrerão até ao final do ano, no primeiro domingo de cada mês, entre as 10 e as 13 horas, no AKI de Lamaçães.



Além de poderem participar na construção dos jogos, que são feitos à base de madeira, os participantes têm ainda oportunidade disputarem vários jogos disponíveis na sessão. E, no final, se assim o pretenderem, podem levar para casa os jogos os próprios fizeram.

Grande parte dos participantes tem já por hábito participar nos encontros mensais de Jogos de Tabuleiros que a associação promove, no segundo fim-de-semana de cada mês, no auditório da Junta de Freguesia da Sé.



“A adesão das pessoas tem sido maciça a estes jogos, mas temos de compreender que existem uma série de jogos modernos que estão pouco divulgados”, continua Alberto Pereira, acrescentando que são muitas as crianças que se apaixonaram por estes jogos, deixando de lado -pelo menos por uma horas - as novas tecnologias.



Óscar Migueis foi um dos participantes na sessão inaugural. Enquanto envernizava um tabuleiro de jogos, referiu que esta é “uma excelente iniciativa”, não só porque ajuda a desenvolver as competências intelectuais das crianças e adultos, como reforça os laços familiares. “As crianças ficam numa grande alegria ao verem os pais participarem nas suas actividades, sobretudo numa época em que os pais têm cada vez menos tempo para os filhos, empurrando-os para as playstations ou para as televisões”.



Óscar confessa ser uma aficionado dos jogos de tabuleiros, uma paixão que nasceu há pouco tempo, mas veio para ficar. “A primeira vez que ouvi falar pensei que seria uma grande ‘seca’. Não estava receptivo. Entretanto, percebi que os jogos evoluíram de uma maneira brutal. Consegui também que a minha filha se esquecesse do telemóvel durante um dia inteiro, o que é muito bom”, diz.



Presente nesta sessão inaugural, o vice-presidente da Câmara de Braga diz que a autarquia, através do Banco Local de Voluntariado, pretende ter um papel activo, “mas também facilitador”.

Firmino Marques diz que a participação do Banco de Voluntariado nesta iniciativa demonstra o leque alargado de acção deste órgão.



“Temos já uma relação sustentada com a Associação Cidade Curiosa”, diz o autarca, destacando o papel que esta acção tem no reforço de laços familiares em torno de um hobby que constitui também um verdadeiro exercício pedagógico e mental para crianças e adultos, “no sentido de perceberem que há muito mais para além do computador.

