UMinho leva cultura bracarense a Cabo Verde

Cinco jovens bracarenses, estudantes da Universidade do Minho (UMinho), organizaram, esta semana, em Cabo Verde, um intercâmbio cultural, que juntou algumas das tradições da região de Braga e do município cabo-verdiano de Santa Cruz.

A actividade teve início com a inauguração de uma exposição fotográfica intitulada ‘Olhares pelo Baixo Minho’. A mostra conta com imagens dos diferentes trajes usados nos finais do século XIX/inícios do século XX, apresentadas pelo Grupo Folclórico da Universidade do Minho.



As tradicionais festas de São João de Braga, um marco indissociável desta cidade, também são contempladas nesta mostra, em exibi ção até à próxima semana.

Ainda no âmbito deste intercâmbio cultural, juntaram-se, através da dança, as diferentes tradições das regiões representadas. Do ‘batuco’, tradicional de Santa Cruz, aos viras e malhões, tradicionais do Baixo Minho, a população presente teve oportunidade de conhecer as diferentes realidades, com tempo para aprender e dançar alguns destes passos.



Durante o tempo passado em Cabo Verde, os alunos da academia minhota partilharam também alguns dos conhecimentos das suas áreas de estudo, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz, o Liceu Alfredo da Cruz Silva e a Casa de Acolhimento Manuela Irgher.



