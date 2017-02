Tin.Bra quer formalizar-se como Escola de Teatro

O Tin.Braga - Grupo de Teatro de Braga quer formalizar-se como Escola de Teatro. Este foi um dos projectos apresentados pela vice-presidente da direcção, Maira Ribeiro, no âmbito do 21.º aniversário do grupo, assinalado ontem com uma ‘Batalha Cómica’ que decorreu na Toca -Trabalho de uma Oficina Cultural e Associativa, onde o grupo tem desenvolvido algumas das suas actividades.



A responsável do Grupo de Teatro de Braga diz que o caminho exige um intenso trabalho burocrático de validação do projecto junto do ministério da Educação. Esta constituição formal permitirá alcançar outra das metas que o Tin.Braga: a instituição do Ensino Articulado do Teatro nas escolas, algo inédito a nível nacional, processo que tem de ser também negociado com a tutela. “Há já o Ensino Articulado da Dança, da Música, mas não do Teatro. De todas as artes, sem diminuir nenhuma delas, esta é a mais completa”, afirma Maira Ribeiro.



A completar 21 anos de actividade, o Tin.Bra quer concretizar outro dos desejos que persegue praticamente desde que nasceu: uma casa própria. Um espaço onde p ossa apresentar as suas peças e desenvolver as suas oficinas.

Com 13 oficinas internas, o grupo é obrigado a dividir o seu trabalho em locais distintos já que a sua sede, localizado no Mercado Cultural do Carandá, não tem capacidade para albergar aos 150 alunos internos, sem contar os 150 que estão integrados nas escolas.



A parceria com a Toca permite ao grupo apresentar algumas das suas peças, especialmente as que são apresentados pelos adultos.

“Precisámos de um espaço único onde possamos agregar todas as nossas actividades”, afirma a vice-presidente, acrescentando que há uma promessa por parte da câmara de Braga para a cedência das antigas instalações da escola Francisco Sanches.



“Ficamos muito agradados com este espaço, mas sabemos que este terá de ser partilhado e, infelizmente, não tem capacidade para acolher todos os nossos alunos”, prossegue a dirigente.

“Esse é um problema que, a médio longo prazo, vamos ter de solucionar. A associação está a crescer e já não dá para ter essa vida nómada”, diz ainda a responsável.

