Novas instalações para União de Freguesias de Viana Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo inaugurou o novo pólo de Monserrate da sede da União de Freguesias de Viana Castelo (Sta. M.ª Maior, Monserrate) e Meadela e que vai, a partir de agora, permitir melhorar as condições de atendimento aos utentes.

A nova sede, adquirida pelo Município e cedida à União de Freguesias, foi alvo de obras de refuncionalização e acolhe agora as valências que funcionavam na antiga sede, com problemas de acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida e de espaço.



O novo edifíc io, situado na Alameda João Alves Cerqueira, tem uma secretaria e espaço de atendimento e um salão nobre e cumpre um antigo anseio daquela União de Freguesias, que há muito necessitava de uma valência adequada e com maior qualidade.

Na inauguração, onde marcou presença o presidente da Câmara Municipal, José Maria Cposta, e o executivo da União de Freguesias, o autarca salientou a importância do serviço público prestado e lembrou que este era já “um antigo anseio e uma real necessidade desta União de Freguesias”.

