Escola Francisco Sanches assinala Dia da não Violência

A Junta de Freguesia de S. Vicente, através de Domingos Alves (vogal para a Educação e Cultura), esteve representada na sede do Agrupamento de Escola Dr. Francisco Sanches numa sessão de esclarecimento relativa à questão da conflitualidade nas nossas escolas, integrada no “Dia da Paz”. A organização do evento lembrou Mahatma Gandhi, uma referência mundial ao nível da defesa da liberdade e da promoção da paz.



Vários pareceres foram discutidos, mas a opinião generalizada convergiu no sentido de que “é em casa que tudo começa…”; a escola funcionará, pois, como uma natural sequência da educação familiar, segundo normas estabelecidas, é certo, mas que respeitem sempre uma correcta e ponderada gestão de conflitos, tendo em atenção, nomeadamente, as especificidades de cada uma das faixas etárias e jamais pondo de lado, evidentemente, a velha máxima do “respeito pela igualdade e pela diferença”.



Nunca o aluno deve ser tratado como um “número” , ou “ser menor“; caso contrário, o professor passará a ter, certamente, muitas dificuldades em termos de uma tão necessária, quanto indispensável disciplina na sala de aula.



Para além das considerações genéricas respeitantes à conflitualidade estudantil, foram ainda referenciadas outras, estas já de carácter legislativo/burocrático, a cargo de dois agentes da PSP, também presentes na sala, e relativas a processos que, eventualmente, possam vir a ter lugar por força dos possíveis desacatos na escola.



A mesa que dirigiu os trabalhos era composta pela vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias; pelo director do Agrupamento, Jorge Amado; pelo enfermeiro Leonel e, ainda, por dois agentes da PSP, Rui César e Miguel Lacerda, respectivamente.



Na assistência, vivamente interessada e participativa tomou lugar, para além de vários elementos do corpo docente do Agrupamento, o presidente da Junta de Freguesia de S. Vítor, Ricardo Silva.



