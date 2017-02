Tertúlia dos 40 actua em Fafe

No próximo dia 11 de Fevereiro, a Banda 'Tertúlia dos 40' actua, pela primeira vez, em Fafe.



O Jornalista Carlos Daniel, o músico Filipe Fonseca e o radialista João Ricardo Pateiro vão subir ao palco do Teatro Cinema de Fafe, a partir das 21.30 horas, e prometem um espectáculo memorável, onde a energia e boa disposição serão as palavras de ordem.



Juntos há cerca de três anos, a 'Tertúlia dos 40' nasceu de um encontro de amigos que gostavam de cantar. Mais tarde, transformou-se num espectáculo que já sobe aos palcos das salas mais emblemáticas do país.



O concerto será uma uma viagem na memória do grande público, reavivando os anúncios da televisão, as músicas dos desenhos animados e os sucessos dos festivais da canção. Pelo meio, há estórias (até agora em segredo) dos bastidores da Rádio e da TV.



Pompeu Martins, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Câmara Municipal de Fafe, destaca mais um momento especial na programação do Teatro Cinema de Fafe. “A programação cultural para o Teatro Cinema de Fafe em 2017 promete ser muito especial. Depois de termos recebido a Banda Sinfónica em Fafe e o concerto do Sandy Kilpatrick, durante o Fafe Film Fest, acolhemos, agora, o espetáculo da 'Tertúlia dos 40'. Acreditamos que será um grande momento protagonizado por caras conhecidas do grande público, com temas muitos especiais que nos vão reavivar a memória e viajar pelo passado. É este o caminho que queremos continuar a seguir. Trazer a Fafe uma variedade de artistas e bandas que valorizem o que de melhor se faz pela cultura do nosso país.”





Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos na Loja Interactiva de Turismo.

