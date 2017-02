GUIdance retoma a ordem de trabalhos na próxima quarta-feira

Após uma primeira semana agitada pela dança em Guimarães, o GUIdance parte para a segunda ronda de espetáculos no dia 08, às 21h30, na Black Box da Plataforma das Artes. Depois de ter apresentado a estreia absoluta da sua mais recente criação, Tânia Carvalho, coreógrafa central no panorama da dança contemporânea em Portugal, regressa ao festival com a remontagem da peça“De Mim Não Posso Fugir, Paciência!”, de 2008. Interpretada por quatro bailarinos e por Tânia Carvalho, que nesta criação se senta ao piano, “De Mim Não Posso Fugir, Paciência!” explora a relação de interdependência e recíproca influência entre a música e a dança.



No dia 09 de fevereiro, quinta-feira, à mesma hora, mas agora no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor,Luís Guerra sobe ao palco para apresentar “A Tundra”. Depois de construir um país imaginário, Laocoi, e de outras incursões que envolvem a natureza - “Nevoeiro” (2013) e “Trovoada” (2014) - Luís Guerra caminha agora para um espaço de pacificação. A peça prossegue o caminho criativo, mas agora o criador leva-nos para um lugar de maior serenidade, em que o público é convidado a aceder a um mundo bem para lá do visível.



No dia 10, às 21h30, no Pequeno Auditório do CCVF, chega-nos a estreia nacional de “This is Concrete”, de Jefta van Dinther e Thiago Granato, uma peça onde os corpos de dois homens se embrenham incessantemente, esbatendo as fronteiras um do outro. Imersos num ambiente sonoro de batidas estonteantes e sombras giratórias, a viagem dos artistas é longa e entorpecida e sexual.



No último dia, o GUIdance apresenta dois espetáculos. Às 18h30, na Black Box da Plataforma das Artes, a dupla de jovens criadores Ana Jezabel e António Torres apresenta a estreia absoluta da mais recente cocriação, “A importância d e ser (des)necessário”, uma peça que explora a ideia de luto e luta. Ligados e em constante esforço e tensão, Ana Jezabel e António Torres vagueiam pela cena à procura de um novo (des)equilíbrio.



O GUIdance dá por encerrada a sua 7ª edição com a estreia nacional de “Speak low if you speak love”, de Wim Vandekeybus, espetáculo que reafirma a relação de grande cumplicidade entre o coreógrafo belga e o músico Mauro Pawlowski, com quem criou “nieuwZwart” em 2009. Desta vez, histórias clássicas servem de inspiração para as músicas escritas por Pawlowski e interpretadas pela carismática cantora sul-africana Tuto Puoane. “Speak low if you speak love” não é uma ópera, nem um musical, mas antes uma combinação irrequieta de música experimental e tradição clássica em que o tema central é o amor.



Na segunda semana do GUIdance continuam a decorrer várias atividades paralelas, parte fulcral da programação do festival pela sua componente mais formativa. No dia 10, das 18h30 às 20h30, decorre a masterclasse com Nuhacet Guerra, da companhia Ultima Vez de Wim Vandekeybus. Asconversas pós-espetáculo repetem-se, nos dias 08 e 11, agora com Tânia Carvalho e com a companhia Ultima Vez. Na tarde do dia 11, às 16h00, Cláudia Galhós modera a segunda parte dodebate “Autoria: o outro a partir de nós”, e prossegue as suas sessões para escolas para levar a história da dança contemporânea até aos alunos. O meeting point do festival continua a ter lugar marcado no Café Concerto do CCVF, na sexta e no sábado, a partir de meia-noite, com direito a dj set.



O preço dos bilhetes varia entre os 10,00€ e os 3,50€ e há ainda a possibilidade de adquirir diferentes assinaturas para o festival. Os alunos que frequentam Escolas de Artes Performativas têm um preço especial de 4,00€ nos espectáculos.

