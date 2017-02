Conferência Alumni UMinho debate diferenças geracionais nas empresas

autor Redacção num. de artigos 31032

A Universidade do Minho realiza no próximo dia 17 de fevereiro, no Largo do Paço, em Braga, um jantar-conferência para os seus antigos estudantes. Sob o mote “Mind the Gap”, o evento visa promover o debate entre líderes empresariais e colaboradores de diferentes gerações, colocando frente-a-frente os CEO’s Jorge Marrão (Deloitte) e Luís Portela (Bial) e os respetivos funcionários Pedro Brás da Silva e Nuno Pires, ambos formados pela UMinho. A iniciativa insere-se nas comemorações do 43º aniversário da academia minhota.



Com esta conversa entre líderes da geração x e colaboradores millennials, pretende-se discutir, em dois painéis, as mudanças geracionais, as grandes questões que separam e aproximam estas gerações e, ainda, os desafios que se colocam às lideranças e aos modelos de gestão actuais. O presidente do Conselho Geral da UMinho, Álvaro Laborinho Lúcio, assume a função de moderador, procurando que cada dupla exponha as suas opiniões sobre diversos temas, nomeadamente o papel das organizações na sociedade, o compromisso com o trabalho, a educa ção e a cidadania e a forma como são encaradas as relações sociais e a construção de carreira.



Programa inclui concerto da fadista Cristina Branco



A Conferência Caixa Alumni inicia às 18.30 horas com um cocktail de boas-vindas no salão nobre da Reitoria. Os participantes serão depois encaminhados para o salão medieval para assistir aos dois painéis, com uma duração aproximada de uma hora, após os quais será servido o jantar. Segue-se um concerto de Cristina Branco , uma das fadistas mais reconhecidas. O programa prossegue com momentos musicais a cargo do quarteto de jazz GroWay, composto por ex-alunos da Universidade.



Com esta iniciativa, a UMinho pretende consolidar o espaço de debate com os seus diplomados, reflectindo sobre alguns dos principais desafios que se colocam à sociedade e sobre os desígnios da própria Universidade. Procura-se ainda difundir os trajectos profissionais e de vida dos membros desta comunidade, sinalizando exemplos e favorecendo o networking, nomeadamente entre aqueles de diferentes gerações e áreas do conhecimento.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas