Infantário da Santa Casa de Vila Verde assinala semana da Ciência

autor Redacção num. de artigos 31032

O infantário da Santa Casa de Vila Verde comemorou “ a semana da ciência” com inúmeras actividades, envolvendo toda a equipa de educadores e as crianças deliciadas com as experiências que ao longo da semana transformaram aquele espaço num “laboratório” de pequenos cientistas curiosos.



Num cenário laboratorial, as crianças eram presenteadas com números de experiências que fascinavam as crianças e despertavam a sua curiosidade. Um misto de aprendizagem que desperta a atenção das crianças e torna a educação mais divertida.



“Parabéns a toda a equipa. A equipa de educadores envolveram-se de uma forma muito especial nesta actividade e as crianças ficaram fascinadas. Desde as experiências em conjunto às experiencias de sala, foi um sucesso”, é desta forma que a Directora do Infantário, Fátima Marques destaca o papel de toda a equipa na actividade.



Decorreu durante uma semana, seno todos os dias assinalados com actividades de laboratório, envolvendo as crianças nas actividades criando um espaço de aprendizagem diferente.

O provedor, Bento Morais, refere que, “o infantário viveu dias engraçados e acima de tudo didácticos na aprendizagem das nossas crianças.”



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas