Liga dos Amigos do Hospital de Viana celebra aniversário com ofertas aos doentes

autor Redacção num. de artigos 31035

No relatório das actividades desenvolvidas no seu 35º ano de existência, a Liga dos Amigos do Hospital, além de registar as oito mil horas de trabalho do voluntariado e os sete mil pequenos almoços gratuitos servidos aos doentes, regista os materiais e equipamentos oferecidos aos doentes e aos serviços hospitalares, adquiridos com as contribuições monetárias de cento e doze Amigos Beneméritos.



Mobiliário e materiais lúdicos para as crianças para a sala de espera das consultas, onze televisores LCD de 32 polegadas para as enfermarias, duas cadeiras de rodas especiais para doentes mais incapacitados, um oftalmoscópio e dois otoscópios com carregador, uma balança agitadora e um conjunto de mesa/cadeiras, foram oferecidos aos serviços de Pediatria, Otorrinolaringologia, Medicina, Obstetrícia, Especialidades Cirúrgicas, Urologia, Ortopedia e Serviço de Sangue, recebidos pelos representantes médicos e/ou enfermeiros das mãos dos Voluntários e Voluntárias da Liga.



O próprio Presidente da Ulsam recebeu a oferta da infraestrutura metálica implantada pela Liga no talude sul do Hospital, para afixação de cartazes alusivos ao voluntariado, à dádiva de s angue e à promoção da saúde e qualidade de vida dos vianenses.



Directamente aos doentes, além de próteses e roupas aos doentes mais carenciados, os Voluntários da Liga estiveram junto dos doentes que não puderam reunir-se com as famílias no Natal, oferecendo-lhe uma simbólica lembrança dos Amigos do Hospital.



Cerca de treze mil euros em ofertas de materiais e equipamentos, que representaram mais de metade do total das despesas realizadas pela Liga dos Amigos do Hospital em 2016, que incluíram nomeadamente os transportes de dadores, remodelação do vestuário das Voluntárias e aquisição de onze armários triplos para a Sala do Voluntariado e, ainda, despesas com panfletos, boletim, cartazes, calendários das brigadas e outros materiais para a promoção do voluntariado e da dádiva de sangue.



Na mesma Assembleia Geral de 30 de Janeiro passado, os Amigos do Hospital ratificaram o Plano de Actividades para 2017 aprovado pela Direcção, que propõe o desenvolvimento das actividades que a Liga vem desenvolvendo há 35 anos para humanização dos serviços hospitalares e melhoria dos cuidados prestados aos doentes no Hospital de Viana do Castelo.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas