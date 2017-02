Apresentação de publicação sobre João Verde em Monção

A publicação “Prosas e Alguns Versos de João Verde II (e outros pseudónimos de José R. Vale)”, recolha e compilação de poemas e textos do autor por Fernando Prego, é apresentado no próximo sábado, 11 de Fevereiro, no Cine Teatro João Verde.



Antes decorre a conferência “O que a Galiza mai-lo Minho devem a João Verde”, proferida por Artur Anselmo, presidente da Academia das Ciências de Lisboa. A cerimónia, realizada no âmbito dos 150 anos do nascimento de João Verde, tem início à 16h00, encontrando-se aberta a todos os interessados.



Neste segundo volume, Fernando Prego apresenta poemas e crónicas publicadas em jornais onde João Verde escrevia com certa regularidade, bem como determinados textos escritos pelo autor com recurso a outros pseudónimos, alguns totalmente desconhecidos do público.

Complementando o primeiro volume, onde estão apenas inseridos textos do jornal “O Regional”, a presente publicação contribui para um conhecimento mais profundo do autor monçanense, enriquecendo o universo literário do poeta nascido a 2 de novembro de 1866, no Largo da Palma, e falecido a 7 de fevereiro de 1934, na Casa do Arco.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Monção ***

