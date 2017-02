Biblioteca Raul Brandão recebe apresentação de livro sobre boas práticas de envelhecimento

A Biblioteca Municipal Raul Brandão, em Guimarães, recebe esta terça-feira, 07 de fevereiro, às 18 horas, a apresentação do livro “Olhares Que Falam”, da vimaranense Manuela Teixeira. A obra, com prefácio do médico José Pinto da Costa e posfácio do Presidente do Município de Guimarães, Domingos Bragança, tem por objetivo sensibilizar para a importância da contextualização social do envelhecimento.



Mestranda em Gerontologia Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto, a autora, que lança o seu segundo livro depois de “Novas Competências para Novas Exigências no Cuidar”, procura dar um contributo à reflexã o no quadro das boas práticas gerontológicas. «Transformar o desafio do envelhecimento em oportunidades é uma das maiores tarefas do nosso século», considera Manuela Teixeira.



Ao longo das 105 páginas do livro, pretende-se compreender a dimensão do fenómeno do envelhecimento enquanto realidade social. O principal desafio consiste em valorizar um conjunto de iniciativas em torno da questão do envelhecimento ativo e criar um quadro de promoção e divulgação de novas iniciativas e parcerias, permitindo aos idosos usufruir do processo de envelhecimento.



