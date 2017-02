Guimarães recebe acção de formação que apoia jovens a criarem a sua empresa

A Câmara Municipal de Guimarães, com o apoio da Delegação Regional do IPDJ e o Centro de Emprego de Guimarães, vai promover uma ação de divulgação do programa “Empreende Já”, esta terça-feira, 07 de fevereiro de 2017, às 10:30 horas, no auditório da Plataforma das Artes e da Criatividade.







O “Empreende Já” apoia a criação de empresas por parte de jovens NEET (Not in Employment Education or Training), expressão que define um jovem, entre os 18 e os 29 anos, que não está nem a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar qualquer tipo de formação.







Este programa desenvolve-se em dois momentos. No primeiro, os jovens empreendedores beneficiam de apoio ao desenvolvimento de uma ideia de negócio (empresa), nomeadamente da atribuição de uma Bolsa, durante 180 dias, no valor de 1,65 vezes o Indexante de Apoios Sociais.







Na segunda fase, os jovens empreendedores beneficiam até 10 mil euros, por projecto desenvolvido e seleccionado na acção anterior, destinado ao arranque das suas empresas. O registo no programa termina a 06 de Março de 2017. Entre os inscritos, serão seleccionadas as primeiras 315 ideias viáveis. Atingido esse limite, as inscrições fecham.





Outras informações e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por intermédio de Hélder Guia, Coordenador das Incubadoras Municipais da Divisão de Desenvolvimento Económico do Município de Guimarães, através de endereço de email (helder.guia@cm-guimaraes.pt) ou por contacto telefónico (253 421 231).





Tendo em consideração o elevado interesse do programa para os jovens de Guimarães e a existência de espaços de incubação de gestão municipal, a Câmara Municipal de Guimarães convida os vimaranenses a assistir a uma acção de divulgação a realizar esta terça-feira de manhã, no auditório da Plataforma das Artes e Criatividade.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Guimarães ***

