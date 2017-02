CDU de Braga quer ver processos de “despacho à medida”

O vereador da CDU à Câmara Municipal de Braga, Carlos Almeida, solicitou ontem a listagem de todos os processos de licenciamento abrangidos pelo despacho de ‘Aplicação do Regulamento da 2.ª revisão do PDM publicado em 14/10/2015, em vigor desde 15/10/2015, aos procedimentos pendentes’.



O requerimento foi entregue ontem por Carlos Almeida, no final da reunião do executivo municipal, e decorre das dúvidas de legalidade do referido despacho emanado da Direcção Municipal de Urbanismo, Ordenamento e Planeamento e ‘despachado’ favoravelmente pelo vereador do pelouro, Miguel Bandeira, e pelo presidente da Câmara, Ricardo Rio.

Aos jornalistas, no final da reunião do executivo, o vereador comunista justificou querer perceber, com a listagem dos procedimentos, “o alcance desta medida que não chegou a todos e serviu apenas alguns interesses”.



Carlos Almeida considera que “não podem ser aplicados dois PDM em simultâneo” e que, depois de iniciada a discussão pública do PDM, as operações urbanísticas têm que ser suspensas.

Depois de aceder à listage m, o vereador da CDU já anunciou a intenção de pedir a nulidade do despacho que denuncia ter sido feito “é medida para favorecer alguns procedimentos” e equaciona, e, seguida, formalizar uma queixa junto das entidades competentes para intervirem dentro do que é o quadro legal.



Carlos Almeida acredita que o despacho enquadrou o processo da Quinta das Portas - sobre o qual se tem debruçado desde o ano passado - e garante que “é a perseguição” que move.

O presidente da Câmara garante que o referido despacho “não tem nenhuma interferência no processo da Quinta das Portas” que foi alvo de um pedido de informação prévia.



Alegando a tecnicidade do despacho, Ricardo Rio justificou que ele foi proferido numa “lógica de disposição transitório entre os dois PDM” e que “não há opção de ora aplicar este PDM ora aplicar o outro”, considerando que o despacho em si não produz efeitos, mas a apreciação de cada um dos projectos à luz do despacho” e mostrando-se tranquilo “tanto quanto pode confiar nos serviços técnicos e jurídicos”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas