Os vereadores socialistas na Câmara Municipal de Braga mostraram-se ontem preocupados com algumas situações que se reportam à Polícia Municipal (PM) e que incluem terem sido encontradas espalhadas pela esquadra diversas munições.

A preocupação foi manifestada pelo vereador Gilberto Sousa, extra agenda da reunião de ontem do executivo municipal, que relatou a perda da chave do armeiro onde são guardadas as armas e munições dos elementos da PM e, noutra circunstância, terem sido espalhadas pela sede diversas munições, situações que considera graves.



O vereador socialista referiu-se também ao uso ilegal de divisas por parte de dois elementos da PM “como se fossem graduados” quando não há diferentes graduações, são todos funcionários municipais.

Em resposta, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, considerou “lamentável” que o PS traga para a praça pública casos que considera “pontuais” e que “estão sinalizados e identificados e que se arrastam, na sua maioria, dos mandatos do PS”, denunciando “a falta de respeito e tentativa de retirar confiança” à PM que “vive um período de claríssima pacificação”.



Sobre as munições, Ricardo Rio confirma que não se trata de munições usadas p ela PM atribuindo o caso a “um gesto provocatório e de insubordinação”, garantindo que “internamente foram desenvolvidas todas as diligências para mitigar essas situações”.

O presidente da Câmara assume que não foi feita qualquer participação às autoridades, nem mesmo dado seguimento ao relatório do anterior comandante da PM, Coronel Vareta, que não altura elaborou um relatório denunciando situações que considerava graves.



A chave do armeiro perdeu-se e foi substituida confirmou, também, o edil, reportando a situação há alguns meses.

O edil realça que “a PM é hoje uma entidade bastante mais efectiva e mais colaborante em todas as áreas do município”.

Ricardo Rio acredita que essa efectividade vai melhorar ainda mais quando o quadro de efectivos for alargado e for criado o terceiro turno.



Sobre as divisas, o edil bracarense reconhece que os elementos da PM “são todos profissionais com a mesma natureza” mas justifica as divisas com “a necessidade óbvia de demonstrar que uns são coordenadores e outros não”.

Quanto à legalidade, Ricardo Rio remete a questão para ser apurada pelos Recursos Humanos, mas reforça que “convém distingui-los do ponto de vista da visibilidade”.

