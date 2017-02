ASPA defende criação de Repositório de Materiais

A valorização e devolução ao usufruto público do Teatro Romano, da Ínsua das Carvalheiras e do Complexo das Sete Fontes são alguns dos projectos com que a ASPA -Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural, que está a assinalar o seu 40.º aniversário, se debate.

Armando Malheiro da Silva, presidente da direcção, reiterou ontem, na apresentação do programa comemorativo, alguns dos objectivos actuais da ASPA, bandeiras que foram já dadas a conhecer ao executivo de Ricardo Rio no início do seu mandato.



Assim, além Teatro Romano e do Complexo das Sete Fontes, a associação para a defesa do património defende também a preservação integral do recolhimento das Convertidas; a classificação do edificado de Moura Coutinho e da Casa Júlio de Lima; a realização de um Inventário Histórico e Arquitectónico do edificado urbano e do património rural significativo; uma análise criteriosa de projectos de alteração e ampliação de edifícios, garantindo a preservação de testemunhos de arquitectura original; a criação de um Repositório de Materiais de Construção , com materiais/peças provenientes de obras de demolição a que pode ser dado novo uso e a reorganização e correcção de erros de sinalética histórica, iniciativa há muito defendida pela ASPA , considerando que a actual não orienta cabalmente os residentes e turistas na descoberta da cidade, fornecendo informação pouco rigorosa.



Passados 40 anos da sua fundação, a actual direcção da ASPA faz um balanço positivo da sua acção em defesa e estudo do património, frisando a sua intervenção em diversos processos de classificação de edifícios, assim como o trabalho desenvolvido ao nível da investigação ou salvaguarda de património documental.



“Temos feito um trabalho de verdadeira utilidade pública”, refere o presidente da direcção, lembrando o propósito que esteve na origem da sua fundação, em 1977: salvar a ‘Bracara Augusta’ no momento que avançavam as construções no Alto da Cividade e eram encontrados vestígios da Cidade Romana. Ultrapassado o “modelo grosseiro”, a ASPA diz que o problema não está resolvido, apelando à participação cívica.

