Arranca já no dia 25 deste mês, e até 25 de Março, a segunda edição do FestiAma - Festival de Teatro Amador de Esposende, promovido pela câmara municipal local.

O evento integra a realização de cinco espectáculos pelos grupos de teatro amador do concelho, nomeadamente Forjães em Cena, GARFO - Grupo de Artes Recreativas de Fonte Boa, GATA - Grupo de Teatro Amador de Fão, GATERC - Grupo Amador de Teatro Esposende-Rio Cávado e JUM - Juventude Unida de Marinhas.



O festival visa dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por estes grupos, sob a orientação do encenador e formador Jorge Alonso. Para além da oportunidade de apresentarem publicamente o seu trabalho e de se conhecerem entre si, os grupos de teatro do concelho têm também, através deste festival, a oportunidade de adquirir ferramentas relativas à organização de um espectáculo.



A iniciar o festival, no dia 25, o GATERC leva à cena a peça ‘Polícias’, de Slawomir Mrozek; no dia 4 de Março o grupo Forjães em Cena sobe ao palco com ‘O Gato’, de Henrique Santana; no dia 11 a JUM estreia ‘Aqui há fantasmas’, também de Henrique Santana, sendo que no dia 18 é a vez de o GARFO apresentar ‘A Maluquinha de Arroios’, de André Brun e, por fim, no dia 25 a GATA traz a público a peça ‘D. Rosinha, a Solteira’, um texto de Federico Garcia Lorca. Os espectáculos terão lugar no Auditório Municipal, sempre às 21.30 horas, com entrada livre.

