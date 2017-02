Município de Viana do Castelo apresentou projecto para requalificação da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires

A Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou o projecto de requalificação da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires à comunidade escolar.

A empreitada, financiada pelo Norte 2020, está orçada em 5.2 milhões de euros. A autarquia assinou um acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações, garantindo o financiamento nacional para avançar com a qualificação da escola.



A escola actual, dotada com 26 salas de aula e laboratórios dispersos por três edifícios cujo acesso é feito pelo recreio directamente para o interior da sala de aula ou através de um percurso interior que resulta do atravessamento sucessivo de sala em sala de aula, está a necessitar de obras urgentes. Esta é uma das razões pela qual avança agora a empreitada de requalificação e ampliação da infraestrutura escolar.



O projecto aponta para a criação de um edifício principa l, a requalificação do piso nos campos de jogos, a requalificação dos espaços existentes, dois edifícios que serão mantidos e qualificados e um pavilhão desportivo e edifício técnico. Estão previstas 28 salas de aula, sendo 19 salas normais, um gabinete de educação especial, uma sala de música, uma sala de informática, um laboratório de ciências, um laboratório de física e química, uma sala de Educação Visual e duas de Educação Visual/Educação Tecnológica.



De salientar a criação de um novo arruamento para permitir a segurança dos alunos e salas de aula e salas especiais para alunos com necessidades especiais. Uma biblioteca, um bar, um refeitório e cozinha, arrecadações, instalações sanitárias, secretaria, gabinete médico, entre outras, são também acauteladas nos projecto. No exterior está prevista, para além da nova via que permite a segurança aos alunos, a execução de estacionamento.

