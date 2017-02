Exposição Canina Nacional junta mais de 500 cães no Multiusos de Fafe

Mais de meio milhar de cães de noventa raças vão estar juntos, no próximo fim-de-semana, dias 11 e 12 de Fevereiro, no Pavilhão Multiusos de Fafe, em mais uma edição da Exposição Canina Nacional.

A exposição é promovida pela Delegação Norte do Clube Português de Canicultura, em colaboração com a Câmara Municipal de Fafe, e está aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em livros de origens ou com registos iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.



Pompeu Martins, vereador do Desporto, reconhece este como mais um evento fundamental para a promoção do concelho.

“Há pouco tempo, Fafe acolheu a Exposição de Columbofilia, que foi um verdadeiro sucesso, e este mês, voltamos a receber a edição 10 da Exposição Canina Nacional. Durante vários anos, este certame demonstrou ser um caso de sucesso e esperamos que este ano, a marca continue”, refere.



O vereadora sublinha ainda que nesta edição participa uma grande variedade de raças, “o que enriquece a Exposição, sendo um ponto atractivo fundamental”.

“Para nós, é sempre um privilégio receber estes eventos em Fafe”, remata.

O preço do bilhete para assistir à Exposição Canina é de um euro e meio, sendo que as crianças até aos 12 anos de idade tem entrada gratuita.

A iniciativa decorre no sábado de tarde (a partir das 13 horas), e no domingo, durante a manhã (a partir das 11 horas).

