Café Ciência no Planetário de Braga com Máximo Ferreira

O Planetário - Casa da Ciência de Braga organiza no próximo dia 10 de Fevereiro, sexta-feira o seu 1º Café Ciência de 2017.



Trata-se do regresso de uma actividade que a ORION lançou em 2007 e que tem tido grande sucesso na sociedade Bracarense.



O primeiro convidado, da nova série de conversas sobre a ciência que se faz em Portugal, é Máximo Ferreira que vem falar de “Astronomia em Portugal - Passado, Presente e Futuro” numa perspectiva de abordar o que faz na divulgação da Astronomia em Portugal e os impactos sociais e educativos desta importante área das Ciências



O Professor Máximo Ferreira é um dos mais importantes e reconhecidos divulgadores da Astronomia em Portugal. Foi director do Planetário de Lisboa. Tem formação em Física com especialização em Astronomia (FCUL) e também mestre em Museologia (Deutches Museum). É actualmente o Director do Centro Ciência Viva de Constância-Parque de Astronomia e membro fundador da ASTRO-Associação Portuguesa para o Ensino da Astronomia. É autor de vá rios livros como “O Pequeno Livro da Astronomi”a ou “Para a História da Astronomia em Portugal”. É co-autor da “Introdução à Astronomia e às Observações Astronómicas”, já na sétima edição.



Na perspectiva do Presidente da ORION, João Vieira, esta actividade é o regresso de uma das actividades de maior sucesso da ORION. Uma actividade que coloca o público em contacto com a Ciência e os cientistas de diversas áreas num debate intimista. Neste contexto a ORION trouxe já diversos nomes do panorama nacional científico às instalações em Gualtar para falar sobre as mais variadas temáticas. Este ano serão 8 oradores de áreas temáticas diversas.



O “Café com um Cientista” é uma actividade que além do convívio com o cientista convidado permite durante uma a duas horas um debate directo com o convidado permitindo-se aos participantes colocar questões e esclarecer dúvidas sobre o tema abordado e moderada por Jorge Fonte.



A participação é livre, mediante inscrição prévia.

