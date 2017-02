Reino da Diversão no Multiusos de Guimarães até ao próximo domingo

autor Redacção num. de artigos 31044

O “Reino da Diversão”, um mega parque de diversões instalado no Multiusos de Guimarães, entra esta semana nos últimos dias de funcionamento. Juntando a tradicional e sempre atrativa pista de gelo a divertimentos radicais, muitos carrosséis e equipamentos destinados a todas as idades, o Reino da Diversão estará aberto até ao próximo domingo.



Além dos divertimentos, o Reino da Diversão apresenta - em colaboração com a Associação Artística da Marcha Gualteriana - trabalhos representativos de fachadas e edifícios mais emblemáticos de Guimarães, todos eles exibidos em carros da Marcha Gualteriana, assim como uma exposição das Ruas Floridas de Redondo. O tema do trabalho em papel das Ruas Floridas de Redondo centra-se no País e nos elementos identitários da cultura portuguesa (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve).



Com atracções para toda a família o Reino da Diversã o estará aberto ao público na próxima quinta-feira das 15 às 20 horas, na sexta das 15 às 24, no sábado das 10 às 24 e no domingo das 10 às 20 horas. A entrada no recinto é gratuita, podendo depois os visitantes adquirir “coroas” para usufruírem dos divertimentos. No dia 9 de fevereiro, entre as 15 e as 20 horas, o Reino da Diversão terá a campanha “Super Quinta” em que os interessados usufruirão do preço especial de um euro por divertimento.



Além da pista de gelo, o Reino da Diversão disponibilizará no interior e no exterior do Multiusos de Guimarães divertimentos como Carrinhos de Choque, Tornado Loopping, Carrossel Circus, Barquinhos Infantis, Twitter infantil, Piratas das Caraíbas, Mini Pista, Scalextric, Elásticos Radicais, Carrossel Familiar, Mega Crazy, Rolling Balls, Pavilhão de Matraquilhos, entre outros. Haverá ainda um espaço de restauração com quiosques, lounge e tasquinhas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas