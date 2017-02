Juventude Popular de Braga candidata-se ao prémio de melhor concelhia

A Juventude Popular (JP) de Braga candidatou-se ao prémio Adelino Amaro da Costa, atribuído pela Juventude Popular, que tem como objectivo distinguir a melhor Comissão Política Concelhia do partido. “Esta candidatura significa o culminar de um ano intenso de participação e defesa intransigente daquilo que acreditamos que é uma visão de futuro por Braga”, assumiu o presidente da JP de Braga, Francisco Mota, assegurando que “foi um ano recheado de muitas iniciativas e, sobretudo, de uma intervenção política forte junto dos órgãos autárquicos bracarenses, visível nas inúmeras propostas apresentadas”.



O documento de 50 páginas contém todo o trabalho desenvolvido durante o ano 2016 pela estrutura bracarense, que conta no seu currículo com classificações de referência neste mesmo concurso: arrecadou por duas ve zes o primeiro lugar e foi segunda classificada em três ocasiões.

O líder bracarense acredita “que este será o momento da JP Braga”, vendo no trabalho empregue pela sua concelhia uma referência face às restantes estruturas jovens partidárias.



“Hoje afirmamo-nos como a primeira juventude partidária de intervenção política no concelho, bem como a maior juventude partidária no que diz respeito à proximidade daquilo que é a realidade do concelho. Junto dos autarcas, dos mais novos e também dos mais velhos, soubemo-nos posicionar de forma a ser uma referência na política autárquica local. Isso enche-nos de muito orgulho”, exaltou.

O número de candidatos ao prémio Adelino Amaro da Costa aumentou este ano, situação que é encarada pelo presidente da JP Braga como “um desafio ainda maior”.

