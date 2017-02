Esposende: Mês da Ciência cativa quase mil participantes

Quase um milhar de crianças participaram na iniciativa ‘Janeiro, mês da Ciência’ promovido pelo Centro de Educação Ambiental (CEA) do Município de Esposende.

No que diz respeito à comunidade educativa, e no âmbito do trabalho em parceria com o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, foram realizadas pelos investigadores do CIIMAR seis sessões de Oficinas da Ciência que tiveram lugar em quatro estabelecimentos de educação e ensino/instituições, e que contaram com a participação de mais de 150 “cientistas”, entre crianças, jovens e professores.



Já no Auditório Municipal foi apresentada a peça de teatro ‘A menina que coleccionava lixo!’, pela Associação Cultural Muzumbos. Nesta peça foram abordadas diversas temáticas ambientais, com particular desta- que para a importância da Política dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e a sua aplicação através da arte, da música e da representação, bem como a necessidade de cuidar do planeta.



Foram realizadas três sessões, que contaram com a participação de cerca de 600 alunos e professores provenientes de 13 estabelecimentos de educação e ensino concelhios.

Nas instalações do centro de Educação Ambiental, esteve patente ao público a exposição temporária ‘Desertos, a vida no limite’, desenvolvida pelo Centr o de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde. Foram vários os estabelecimentos de educação e ensino que, após participarem em diversas outras iniciativas, aproveitaram a deslocação ao CEA para visitarem a exposição.



Para além de actividades dirigidas à comunidade educativa, o programa do evento incluiu também iniciativas para a comunidade em geral, como o workshop ‘Hoje é dia de: Aquaponia - Como cultivar sem solo?’. O número elevado de pessoas interessadas em inscrever-se na acção de formação, com o intuito de aceder a informação sobre esta técnica inovadora, obrigou o Centro de Educação Ambiental a limitar o número de inscritos.



Os 35 formandos que participaram na acção orientada por João Cotter e Orlando Rodriguez, responsáveis da empresa Aquaponics Iberia, tiveram a oportunidade de conhecer e perceber quais as técnicas envolvidas no processo de produção sustentável de peixes e hortícolas em simbiose.

No workshop foi, ainda, possível visualizar o funcionamento de um circuito aquapónico demonstrativo.



Até final do ano lectivo, o Centro de Educação Ambiental dará continuidade ao desenvolvimento de iniciativas ligadas às questões ambientais, sendo de destacar as comemorações dos 20 anos de educação ambiental em Esposende, que terão o auge ao longo da Semana da Biodiversidade, em Maio.

