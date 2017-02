Escuteiros de S. Pedro de Bairro a servirem Famalicão há 75 anos

Foram muitos os escuteiros que não faltaram à festa dos 75 anos da fundação do agrupamento de S. Pedro de Bairro, em Vila Nova de Famalicão. Entre os presentes destaque para o chefe Nacional, Ivo Faria, e para o chefe regional, Hugo Cunha, ambos famalicenses, entre outros responsáveis pelo escutismo. A sessão contou ainda com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.



O autarca não escondeu o orgulho por ver dois famalicenses no topo do escutismo nacional. “O que está a acontecer no escutismo e em outras áreas é a confirmação do valor e da força dos famalicenses. Somos um território forte e dinâmico com provas dadas a nível regional e nacional pela capacidade e ambição dos nossos cidadãos”.

Paulo Cunha aproveitou a oportunidade para deixar “uma palavra de gratidão ao Ivo Faria por aceitar este desafio a nível nacional”.



Em relação ao agrupamento de Bairro, Paulo Cunha, elogiou “esta verdadeira escola de valores e a forma exemplar como está organizada”. E Paulo Cunha foi mais longe: “a câmara municipal vai continuar a apoiar inequivocamente o movimento escutista no concelho”, porque “é um parceiro importante na formação dos nossos jovens”. Neste âmbito deixou um desafio às famílias para que “continuem a acarinhar este agrupamento”.



Joaquim Agostinho Fernandes, chefe do agrupamento de Bairro, recordou os obreiros do grupo, salientando que “estes 75 anos foram alimentados e percorridos com grande bravura e astucia nunca descurando o compromisso na educação e valorização dos nossos escuteiros”.



Para 2017, o agrupamento de S. Pedro de Bairro escolheu o tema ‘75 anos de preciosos valores’, sempre guiados pelo lema escutista ‘Sempre presente. Alerta para servir’.

Por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia de Bairro, Rui Alves, que também já foi escuteiro, mostrou-se “muito satisfeito com os 75 anos do agrupamento”, dizendo que se trata de “uma referência na sociedade que a freguesia agradece”.

