Cabeceiras de Basto entrega 15.500 euros em apoios

autor Redacção num. de artigos 31050

Quinze mil e quinhentos euros é o valor global dos apoios à iniciativa empresarial e económica (nas áreas agrícola, pecuária ou florestal) e dos incentivos à natalidade, entregues recentemente, no mesmo dia, pelo presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.

Em cerimónias em que Francisco Alves se fez acompanhar pelos vereadores e por presidentes e representantes das juntas de freguesia, foram entregues sete apoios, no valor de mil euros cada, destinados a potenciar o desenvolvimento económico e social e contribuir para a criação de emprego e fixação da população.



O o bjectivo destes apoios à iniciativa empresarial e económica é promover o empreendedorismo, melhorando a competitividade local e regional e travando a tendência de despovoamento e a desertificação.

Já os incentivos à natalidade brindaram 17 famílias e atingiram o montante global de 8.500 euros.

Com este incentivo, a Câmara de Cabeceiras de Basto pretende estimular o aumento da natalidade e melhorar as condições de vida das famílias residentes no concelho.

De realçar que o incentivo consiste num apoio financeiro de 500 euros sempre que ocorre o nascimento ou a adopção de uma criança.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas