Amares espera facturar meio milhão com Festival de Papas de Sarrabulho

autor Redacção num. de artigos 31055

Amares acolhe entre os dias 25 e 28 a 15.ª edição do Festival das Papas de Sarrabulho, onde se esperam 20 mil visitantes e um volume de negócios de 500 mil euros. O vice-presidente da câmara, Isidro Araújo, disse que no festival vão marcar presença oito restaurantes, que servirão uma tigela de papas de sarrabulho a três euros e um prato de rojões a 4,5 euros. Por uma garrafa de vinho verde de Amares, serão cobrados seis euros.



Os restaurantes aderentes oferecerão ainda uma sobremesa à base da laranja de Amares.

“Por pouco dinheiro, os visitantes terão direito a uma refeição completa, com o ‘selo de qualidade’ de Amares”, referiu Isidro Araújo.

Os visitantes poderão ainda utilizar a tigela que lhes é distribuída à entrada para provas de papas pelos vários restaurantes, ao preço de 1,5 euros cada.



O festival vai decorrer no pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 de Amares, onde, além dos restaurantes, marcarão também presença expositores de produtos como enchidos, queijos, bolos ou licores, entre outros.

No exterior do pavilhão, será montada uma tenda com vendedores de produtos hortícolas e de artesanato locais.



“Um estudo feito pela Associação Comercial de Braga, nossa parceira na organização, o festival deverá gerar um volume de negócios de meio milhão de euros, estando incluído neste montante o alojamento e o dinheiro gasto no comércio local do concelho”, acrescentou ainda Isidro Araújo.

O almoço do dia 27 de Fevereiro será especialmente vocacionado para os utentes das instituições de solidariedade social e das associações de Amares e dos concelhos vizinhos, cujos utentes terão oportunidade de degustar as papas e os rojões por cinco euros.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas