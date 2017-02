André Vieira do Castro é candidato à AIMinho

André Vieira do Castro, presidente do BIC Minho - Centro Europeu de Empresas e Inovação, é candidato à presidência da direcção da Associação Industrial do Minho (AIMinho) nas eleições que se realizam no próximo mês de Março, apurou o Correio do Minho.

Membro da actual comissão executiva da AIMinho, com uma das vice-presidências, Vieira de Castro é administrador da empresa de tintas e vernizes ‘Argacol’.



Vieira de Castro é também presidente do conselho fiscal da “Minho Park Monção” e vogal da direcção do Observatório da Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF).

A candidatura do empresário e dirigente associativo surge como continuidade do mandato da actual direcção presidida por António Marques, o qual já anunciou há algum tempo a decisão de não se recandidatar a um novo mandato.



Presidente da AIMinho desde 2002, António Marques considerou em declarações ao Correio do Minho que, ao fim de 14 anos, é necessário introduzir “novas ideias e nova energia” na associação, o que deverá ser feito com novos protagonistas.



Como argumento para a sua candidatura à liderança da AIMinho, André Vieira de Castro apresenta a experiência acumulada na comissão executiva da associação empresarial desde 2005, bem como na direcção da Associação Portuguesa de Tintas desde 2007.

O candidato a presidente da maior associação empresarial do Minho é licenciado em Gestão e pós-graduado em Gestão de Fraude.



O famalicense André Vieira de Castro tem participado em diversos painéis e plataformas de reflexão regionais e nacionais sobre emprego, estratégia regional e competitividade.

No BIC Minho tem apostado na disponibilização de serviços de apoio aos negócios, na implementação de programas financiados e no incentivo ao empreendedorismo e à inovação.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários