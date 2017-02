D. Jorge Ortiga considera que é um“um escândalo” não acolher refugiados

“Esta realidade dos refugiados é um problema gravíssimo e não acolher os refugiados é um escândalo”. As palavras foram proferidas pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, na abertura do encontro ‘Refugiados: do medo à coragem de acolher’, que ontem decorreu no pólo de Braga da Universidade Católica Portuguesa.

O encontro foi organizado pela PAR - Plataforma de Apoio aos Refugiados.



D. Jorge Ortiga afirmou ainda que “temos de tomar consciência de que a Humanidade é a nossa pátria” e que “temos de considerar todos aqueles e aquelas que vivem em condições desumanas e que estão a fugir aos dramas da guerra e do perigo de morte.”

O chefe da Igreja Católica em Braga desafiou ainda as instituições e as famílias a encararem o acolhimento de refugiados como uma oportunidade de “enriquecimento cultural. É preciso ter um sentido de confiança nessas pessoas”.



D. Jorge Ortiga usou mesmo declarações do Papa Francisco sobre o tema dos refugiados para desmistificar a ideia de que acolher refugiados é contribuir para a perda de identidade de quem acolhe e de quem é acolhido. “Ao acolher refugiados criamos sínteses culturais. Enriquecemos a identidade, e não perdemos identidade”, defendeu D. Jorge Ortiga.



O coordenador da PAR, Rui Marques, esclareceu que em Portugal “há condições de acolhimento, e as instituições têm sido muito generosas na capacidade de acolher refugiados. Muitas delas organizaram-se para acolherem famílias de refugiados”. Um exemplo de sucesso que ontem foi partilhado por várias instituições presentes no encontro.



Em Portugal estão registados cerca de mil refugiados. Em Braga foram acolhidas cerca de 40 pessoas, distribuidas por seis instituições (A Bogalha, Colégio Luso Internacional de Braga - CLIB, Comunidade Pedro Arrupe - Província Portuguesa da Companhia de Jesus, Centro Social e Paroquial de Ferreiros. Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e Centro Social da Paróquia de São Lázaro).



Recorde-se que o município de Braga tem preparados alguns apoios para os cidadãos refugiados que venham para o concelho, e que consistem na cedência de titulos de transporte, na oferta da aprendizagem da língua portuguesa e na ajuda à procura de emprego através do Gabinete de Inserção Profissional.

