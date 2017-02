Danos causados pelo mau tempo em Vieira do Minho

Os últimos dias foram de muito trabalho para o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Desde a passada quinta-feira que este serviço contabilizou 31 quedas de árvores, 4 inundações, 4 quedas de estruturas e 15 derrocadas.



Foi necessário mobilizar para estas ocorrências várias brigadas municipais com máquinas pesadas para remoção de escombros das derrocadas na estradas nacionais e municipais e várias equipas de bombeiros com material adequado para fazer face as diversas situações com que se ia m deparando.

Para minimizar estragos do mau tempo o Município relembra a necessidade de proceder à desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas e adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas.



O Município de Vieira do Minho está neste momento a calcular os estragos para enviar os mesmos à administração central.

