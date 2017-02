‘Conhecer para melhor promover’ levou agentes turísticos à Capela da Árvore da Vida

autor Redacção num. de artigos 31059

O Município de Braga realizou mais uma sessão do programa ‘Conhecer para melhor promover’, uma iniciativa dirigida aos profissionais e empresários de Turismo do Concelho com o objectivo de reforçar o conhecimento da Cidade, do seu património e demais activos de interesse turístico.

Nesta sessão, o programa desafiou os profissionais e empresários de Turismo a conhecer a Capela da Árvore da Vida, implantada no Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo. Trata-se de uma capela repleta de simbolismo, que convida ao recolhimento.



Construída com 20 toneladas de madeira, num processo de construção marcado pela simplicidade, sem utilização de pregos ou dobradiças, a Capela é fruto do trabalho conjunto de seminaristas, professores, arquitectos, artistas, escultores, ourives, pintores, carpinteiros e pedreiros.



Em 2011, a Capela Árvore da Vida venceu o Prémio ArchDaily para melhor edifício religioso, sendo actualmente uma obra de referência para a arquitectura, património e arte sacra contemporânea.



Segundo António Barroso, do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal, o programa ‘Conhecer para Melhor Promover” tem contribuído para “reforçar a notoriedade e a promoção da História e Cultura de Braga”. Além de “aprofundar o conhecimento sobre os múltiplos espaços de interesse de Braga, a visita proporcionar momentos importantes de networking entre os vários empresários e colaboradores, passando também por um estreitar do relacionamento com os responsáveis pelos espaços visitáveis no sentido de, posteriormente, articularem visitas e pacotes a oferecer a quem nos visita”.



De referir que a Capela da Árvore da Vida pode ser visitada apenas à Sexta-feira, das 17h00 às 18h00.



*** Nota da C.M. de Braga ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas