Câmara Municipal ajuda Santa Casa da Misericórdia de Fão na compra de viatura de transporte de doentes

autor Redacção num. de artigos 31060

No âmbito da política de apoio às instituições do concelho, a Câmara Municipal de Esposende vai ajudar a Santa Casa da Misericórdia de Fão na aquisição de uma viatura de transporte de doentes com mobilidade reduzida.



Em resposta ao pedido da instituição, o Município deliberou, em reunião do executivo e por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de 20 494,20 euros, correspondente a metade do custo da viatura, cumprindo, assim, o estipulado relativamente a comparticipações des ta natureza.



Com a concessão de mais este apoio à Santa Casa da Misericórdia de Fão, o Município continua a contribuir para que a instituição possa garantir uma constante e progressiva melhoria dos serviços prestados, nomeadamente o apoio social à comunidade mais vulnerável.



A Câmara Municipal continua, deste modo, a atender às solicitações das instituições concelhias, numa perspetiva de salvaguarda dos interesses das populações.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

