Arcos de Valdevez lidera o Índice de Transparência no Alto Minho

O município de Arcos de Valdevez mantém-se no Top 5 do 'Ranking' Nacional do Índice de Transparência Municipal 2016, no ranking dos 308 municípios do País, conseguindo uma pontuação de 97.39 no máximo de 100.



A Câmara Municipal tem vindo a alcançar constantes melhorias, situando-se em 2016 nos 97.39 com um aumento de 7.5 pontos face à última avaliação em 2015.



Este posicionamento traduz mais uma vez o reconhecimento de uma gestão pública cada vez mais responsável e participativa, essencial para a confiança dos arcuenses no poder local.



A autarquia agradece aos seus colaboradores o rigor e dedicação demonstrados ao nível dos procedimentos adotados e na resolução dos problemas dos cidadãos, essenciais à melh oria da eficiência, desempenho e competitividade da administração local.



Estas conclusões vêm expressas no Índice de Transparência Municipal (ITM) 2016 da 'Transparência e Integridade Associação Cívica (TIAC) '. Esta entidade avalia o grau de transparência dos 308 concelhos do país em várias dimensões cruciais para a vida do município, desde a sua organização, até à transparência económico-financeira, à prestação de contas, aos contratos celebrados pela autarquia, num total de 76 indicadores.



Este resultado é um incentivo para que o Município de Arcos de Valdevez continue a trabalhar em prol de uma maior proximidade, credibilidade e transparência para com os arcuenses.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

