A estreia absoluta de Douglas Dare em Portugal acontece no Theatro Circo

Douglas Dare, músico nascido no sudoeste de Inglaterra na cidade portuária de Bridport, foi desde criança encorajado a compor musicalmente pela sua mãe, que é professora de piano. Muda-se para Liverpool para continuar os estudos musicais até que em 2013 atraiu a atenção da editora Erased Tapes, casa mãe de artistas como Ólafur Arnalds, Peter Broderick, Nils Frahm ou Lubomyr Melnyk. Fará a sua estreia absoluta em terras portuguesas no dia 12 de Maio, sexta-feira, pelas 21h30, no Theatro Circo, em Braga.



Depois do EP Seven Hours, em 2014 lança o seu primeiro trabalho de originais Whelm, com selo da Erased Tapes, acabando por integrar a digressão norte-americana do mú sico Nils Frahm. Foi também convidado para digressões com artistas como Fink ou Ólafur Arnalds.



O seu segundo álbum Aforger, editado a 14 de outubro de 2016, foi gravado nos renomados estúdios Abbey Road e produzido pelo seu baterista Fabian Prynn. Dotado de um trabalho visual impactante, as melodias de Douglas Dare são obscuras que rapidamente nos transportam para uma introspeção profunda.



Douglas Dare, muitas vezes comparado a músicos como James Blake ou Thom Yorke, marcará a sua estreia em Portugal no majestoso Theatro Circo diante de um público que se já se habitua a assistir em primeira mão a grandes promessas do panorama da música mundial.



